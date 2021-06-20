Фруктово-овощные заготовки: 4 секрета для идеальной заморозки ягод

На прилавках магазинов и рынков уже вовсю продаются различные ягоды: клубника, земляника, черешня, немного позже появится малина, смородина, вишня и многие другие. Многие хозяйки скупают ягоды и замораживают их, чтобы уже зимой насладиться этим продуктом. Но правильно ли они это делают?

Микробиолог и эксперт по питанию Валентина Скороход на своей странице в Инстаграме решила рассказать своим подписчикам, как же правильно замораживать ягоды и где лучше их покупать.

"Мне больно видеть, как скупают ягоду в супермаркете, когда самая ароматная и вкусная ягода ждёт нас на базаре! В супермаркете ягода бездушная" - написала Валентина.

Как же правильно замораживать ягоды, чтобы максимально сохранить их полезные свойства?

4 секрета для идеальной заморозки от Валентины Скороход:

Нужно обращать внимание на сорт, стадию зрелости во время сбора урожая. Для заморозки лучше выбирать ягоду не перезревшую, упругую.

Бланширование включает обработку ягоды паром при температуре 80-95 °C с последующим охлаждением и шок-заморозкой. Это для магазинной продукции. Если ваша ягода чистая, достаточно хорошо промыть ее водой.

Заморозьте сразу после покупки. Чем дольше ягода лежит, тем больше теряет витаминов: воздух и свет губительны для витамина С.

Измельчение ягоды перетиранием или блендером существенно снижает содержание витамина С. При возможности, не измельчайте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНАЛИЗЫ расшифруй со мной (@valentina.skorohod)

Ранее, "Телеграф" писал, что фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, как правильно есть ягоды при похудении и чем они полезны.