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Украина готовится к самой большой вспышке COVID-19: главный санитарный врач озвучил худший сценарий

Украина готовится к самой большой вспышке COVID-19: главный санитарный врач озвучил худший сценарий
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф

В Минздраве Украины уже начали готовиться к худшему сценарию осенней волны коронавируса. 

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По словам чиновника, в 2020 году осенняя волна ковида в Украине была самой высокой в истории этого вируса. Однако индийский штамм Дельта, продолжает Кузин, вызывает на 30-40% больше госпитализаций, и, соответственно, может быть куда серьезнее прошлогодней вспышки.

"Но это худший сценарий. За счет вакцинации или адекватного эпидемиологического надзора это можно будет уменьшать", - говорит санитарный врач.

Сейчас Минзрав работает в нескольких направлениях реагирования, чтобы не допустить вышеописанный сценарий в Украине. В частности, медики ускоряют темпы вакцинации, за лето пытаясь привить максимальное количество людей. 

Кроме того, чиновники будут проверять готовность и работу детских инфекционок, так как Дельта больше других штаммов поражает подростков.

Также будет существовать обновленный алгоритм эпидемиологического надзора. 

"Речь идет о детальном эпидемрасследовании каждого такого случая (штамм "Дельта" - ред.), зарегистрированного на территории страны", - поясняет Игорь Кузин.

Напомним, со 2 июля в Украине начался карантин, введенный Кабмином для противодействия распространению индийского штамма коронавируса "Дельта", который уже зафиксировали в нашей стране.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

МОЗ, Сценарий, Delta, Коронавирус, Ігор Кузін, Осенняя волна коронавируса.
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