Расслабляться рано: в ВОЗ назвали угрозу затишья с COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса находится в опасной стадии несмотря на все усилия по борьбе с ней. При этом есть прогресс в контроле над ней.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время брифинга на сайте организации.

Он подчеркнул, что выходом из ситуации станет вовлечение стран в решение проблемы, в частности справедливое распределение тестов для определения COVID-19, вакцин от заболевания, средств индивидуальной защиты и лекарств.

По его словам страны, которые обладают большими инструментами для борьбы с коронавирусом, к примеру вакцинами, могут смягчать карантинные меры, несмотря на глобальную ситуацию со штаммами. Таких стран немного. Те, которые не имеют такого доступа, сталкиваются со вспышками коронавируса.

Накануне, "Телеграф" сообщал о том, что в Украине зарегистрировали новую вакцину.