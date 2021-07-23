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Пятница, 23.07.2021
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"Убил мою жизнь": женщина страдает от COVID-19 через 16 месяцев после выздоровления

"Убил мою жизнь": женщина страдает от COVID-19 через 16 месяцев после выздоровления
04:32 Сегодня Телеграф

Водитель маршрутного «такси» Джули Ламрок, которая заразились COVID-19 от пассажира злополучного круизного лайнера Ruby Princess в Австралии, является одной из тех 5% людей, которые после болезни не могут полностью оправиться от вируса. Об этом сообщает MailOnline.

Женщина заболела еще в марте прошлого года, но до сих пор страдает от сильной боли в мышцах, головокружения, «мозгового тумана», хронической усталости, потери аппетита. Джули не может передвигаться самостоятельно и говорит, что COVID-19 превратил ее жизнь в ад.

«Раньше я всегда была активным человеком. А сейчас я не могу идти дальше своего дома: мои ноги горят. Я иду, как по раскаленных камнях. Не могу повернуться на бок, чтобы нормально спать. Я не могу передвигаться по лестнице! Мне приходится лазить », - призналась бедная женщина.

Одновременно с физической болью серьезно снизились когнитивные возможности Джули. Если раньше она имела блестящую память, то сейчас абсолютно все забывает. Говорит, что ей трудно сконцентрироваться, есть проблемы с письмом и орфографией. Женщина боится, что будет терпеть побочные эффекты вируса до конца жизни.

Врачи говорят, что не знают, когда жизнь Джули Ламрок нормализуется. Она является одной из 5% людей, которые не полностью выздоравливают от вируса, страдая "длинным ковидом". Речь идет о долговременных последствиях, когда симптомы длятся более 12 недель после заражения. Эти симптомы включают усталость, одышку, боль и стеснение в груди, «туман головного мозга», бессонницу, боли в суставах, шум в ушах, диарею, головную боль, изменения обоняния и вкуса, а также высыпания на теле.

«Кроме того, некоторые люди проявляют признаки когнитивных нарушений даже через четыре месяца после перенесенной болезни. В частности, это проблемы с памятью, концентрацией внимания и чтением книг, просмотром телевидения», - говорят врачи.

По подсчетам ученых, от 10 до 30 процентов больных будут поражены последствиям COVID.

Ruby Princess

Стоит заметить, что на борту круизного лайнера Ruby Princess, где в марте 2020 года случилась вспышка Covid, находились 2700 пассажиров и 1100 членов экипажа. Во время путешествия у 13 человек обнаружили вирус и этих людей госпитализировали после захода судна в Сидней. Но большинство инфицированных оказалось среди тех, кто успел покинуть лайнер и отправился домой.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Австралия, Коронавирус, Covid-19, Ruby Princess.
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