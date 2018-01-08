Мода для Жаклин — это возможность самовыражения, своим Instagram’ом она доказала, что жизнь после 40 только начинается вопреки всеобщему мнению.

Эта роскошная девушка-бабушка рассказывает о себе так: “Я самая обычная женщина, которой почти 50 лет”. Ее зовут Жаклин. На ее аккаунт в Instagram, где она зарегистрирована под ником Realfashionist, подписано свыше 150 тысяч человек. Любовь к моде помогла прославиться в соцсети одной прекрасной женщине-блогеру из Италии. Пользователи сети поражены красотой и молодостью Жаклин. Глядя на снимки, которые публикует блогер, сложно поверить в то, что ей 47 лет и она — бабушка двух внучек. Известно, что Жаклин родом из Сербии. В настоящее время вместе c 28-летней дочкой и внучками проживает в Италии. По профессии — филолог, свободно владеет пятью языками и является владелицей компании по проведению тендеров.