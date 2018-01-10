32-летний стилист Анар Агакишев из Азербайджана с помощью макияжа может сделать 80-летнюю женщину почти вдвое моложе.

32-летний стилист Анар Агакишев из Азербайджана с помощью макияжа может сделать 80-летнюю женщину почти вдвое моложе. Анар работает в собственной студии. Наиболее впечатляющие трансформации он создает при работе с пожилыми женщинами. Издание Bored Panda собрало несколько потрясающих примеров искусства Агакишева. Некоторые преобразования настолько удивительные, что трудно поверить, что это одна женщина.