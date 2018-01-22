Оба поколения одинаково красивы, и эта сказочная фотосессия является тому доказательством!

Чаще всего все сказки и мультфильмы заканчиваются свадьбой и увещеваниями о том, что "и жили все долго и счастливо". Но, признайтесь, вам ведь тоже было бы интересно посмотреть, как могли бы выглядеть диснеевские красавицы спустя много лет, уже став величественными королевами? Фотограф Тони Росс пофантазировал на эту тему, пригласив для съемок дочек и их мам и представив их как одних и тех же героинь в разном возрасте. Оба поколения одинаково красивы, и эта сказочная фотосессия является тому доказательством!