Калифорнийка Диана Ринго 23 часа в сутки носит утягивающий талию корсет и не снимает его даже во время секса с мужем.

Калифорнийка Диана Ринго 23 часа в сутки носит утягивающий талию корсет и не снимает его даже во время секса с мужем — только в душе и во время тренировок. После беременности и рождения двойни она поправилась на 35 килограммов и раздалась в талии. Свои "песочные часы" она решила вернуть с помощью тренировочного корсета, который утягивает талию с 71 до 45 сантиметров. Несмотря на потенциальный вред для здоровья, женщина довольна: она наконец почувствовала себя сексуальной и уверенной в себе.