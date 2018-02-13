Реальные будни девушек, которые изобразила в своих иллюстрациях Сэлли Никсон.

Некоторые думают (речь, конечно, о мужчинах), что женщины всегда ходят при параде, с прической-маникюром-макияжем, никогда не устают и не ленятся. Мы-то с вами знаем, что реальность немного другая. Когда женщин никто не видит, они могут позволить себе расслабиться, отдохнуть от макияжа и укладки, могут ходить в не самой красивой, но такой удобной одежде, есть не самую полезную еду и… Все это изобразила в своих иллюстрациях Сэлли Никсон, и в них узнает себя не одна женщина.