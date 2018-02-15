Девушка работает моделью, любит путешествия и фотографироваться, что у нее получается лучше всего.

Аманда Родригез – знойная брюнетка из Лас-Вегаса. Она работает моделью, любит путешествия и фотографироваться, что у нее получается лучше всего. Девушки и парни, которые выкладывают в социальные сети фотографии своих красивых и подтянутых тел, могут мотивировать тех, кто только начал заниматься спортом. Если вы решили заняться фитнесом, то эта сексуальная девушка Instagram заставит вас все-таки собраться и пойти в зал, а не откладывать тренировку до понедельника. Вдохновляйтесь достижениями других, тренируйтесь и добивайтесь успеха.