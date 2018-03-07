Лиз Хэм начала фотографировать женщин на панк-сцене, потому что хотела воздать должное разнообразному сообществу, которое, по её опыту, приветствовало, поддерживало и освобождало женщин и девушек, которые становились его частью. Сохранить Теперь Хэм выпустила книгу «Панки девушки» (Punk Girls), в которой объединились более 100 портретов рок-звёзд, активисток, художниц, исполнительниц и музыкантов. Издание призвано воспеть ярких и уверенных в себе нарушительниц правил и нонконформисток австралийского андеграунда.