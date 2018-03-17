Очаровательная и стильная подборка снимков женщин начала ХХ века, поведение и внешний вид которых выходили за рамки общественного мнения.

Очаровательная и стильная подборка снимков женщин начала ХХ века, поведение и внешний вид которых выходили за рамки общественного мнения. Флэпперы — эмансипированные девушки, олицетворявшие поколение "ревущих двадцатых". Стрижка паж, сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Эти девицы много курили, иногда баловались кокаином, не ограничивали себя в алкоголе, слушали совершенно скандальную, неприличную музыку - джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили!