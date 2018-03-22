Невероятные преображение обычных девушек.

Имидж-дизайнер Константин Богомолов — признанный мастер в своем деле. Он первый в начале 90-х, начал разрабатывать новое направление имидж-дизайна. Эту профессию он выбрал благодаря образованию полученному в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна. В 1999 году в Риге открылись двери "Bogomolov’ Image School". Студенты этого учебного центра могут получить необходимые знания, которые помогут стать успешным имидж-дизайнером. Ассоциативный дизайн, основы психологии имиджа, композиция образа и профессиональные технологии имидж-дизайна — вот далеко не полный список предметов, которые изучают будущие специалисты. И можно с уверенностью сказать, что время, выделенное для обучения, не пропало зря: работы выпускников учебного центра — лучшее тому доказательство! Проект "Преображение" — это последний этап обучения по программе "Image Design". Задача обучившихся — создать новый образ своих первых клиентов. И они с этой задачей справились мастерски!