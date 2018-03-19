Румынский фотограф Микаэла Норок известна благодаря своему потрясающему фотопроекту «Атлас красоты», который позволяет увидеть красоту обычных женщин в естественном окружении - в местах, где они живут и работают.

Румынский фотограф Микаэла Норок известна благодаря своему потрясающему фотопроекту «Атлас красоты», который позволяет увидеть красоту обычных женщин в естественном окружении — в местах, где они живут и работают. Недавно Микаэла побывала в Индии, откуда привезла фотографии местных жительниц, излучающих самобытную и естественную красоту. По словам фотографа, многие женщины в Индии подвергаются дискриминации и их жизнь очень трудна, но тем не менее они являются невероятным примером силы и красоты.