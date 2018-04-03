Новые чудесные портреты Кая Беттчера, талантливого фотографа и цифрового художника, который в настоящее время изучает виртуальный дизайн в Кайзерслаутерне.

Новые чудесные портреты Кая Беттчера, талантливого фотографа и цифрового художника, который в настоящее время изучает виртуальный дизайн в Кайзерслаутерне (Германия). Кай создает великолепные портреты красивых девушек на фоне сказочных огней, цветов и т.д. Каждый снимок он редактирует индивидуально, у него нет постоянного стиля или способа редактирования. Все зависит только от настроения самого изображения и от настроения Кая. Он остро чувствует индивидуальность каждой девушки на фотографии.