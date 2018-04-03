Чтобы сделать по-настоящему красивый профессиональный снимок, вовсе не обязательно снимать дорогую студию.

Чтобы сделать по-настоящему красивый профессиональный снимок, вовсе не обязательно снимать дорогую студию или потратить полдня на поиск сказочной локации с Хогвартсом на заднем плане. Для этого достаточно проявить фантазию. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Келси Мэггерт - 22-летняя фотограф из Индианы. Фишка многих фотографий девушки в том, что она делает их на не самых привлекательных локациях. Например, делает какие-то невероятно красивые снимки в супермаркетах, на заправках, на ёлочном рынке или на заброшенных стройках.