91-летняя Джоанна Каас завоевала 11 медалей среди пожилых спортсменов и радует публику своими потрясающими выступлениями.

Принято считать, что люди после 70 лет уже старики, а после 80 лет, так и вовсе «недвижимость». Но при правильном питании и уходе за собой можно и в 86 и в 91 год показать мастер-класс на брусьях. Что и сделала эта прекрасная гимнастка. Джоанна Каас не профессиональная гимнастка, осваивать этот вид спорта она начала только в 30 лет и выступает исключительно для себя. Тем не менее, она уже завоевала 11 медалей среди пожилых спортсменов и радует публику своими потрясающими выступлениями. Достойный пример для всех!