Парни на таких азиаточек обязательно обратят внимание.

Азиаты — собирательное название для обозначения коренного населения Азии, а также выходцев с азиатской части Евразийского континента, независимо от расовой, религиозной, национальной или языковой принадлежности. Употребление термина азиаты варьирует в зависимости от страны. В ряде стран Нового Света (Бразилия, США) термин азиаты является стандартным обозначением выходцев из Азии во время переписи населения. В Австралии для анализа переписи населения используется чуть более сложная система, в которой Азия делится на четыре региона — центральная и южная; юго-восточная; северо-восточная; и Ближний Восток (включая северную Африку). В странах СНГ и Европе в таких случаях обычно употребляется конкретная национальность (Казахи, китайцы, индийцы и др.). Часто термин "азиаты" ошибочно отождествляется с термином "монголоиды".