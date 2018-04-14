До эпохи массовой коммуникации, в частности до распространения телевидения, существовала значительная разница в том, что люди считали привлекательным в разных местах.

До эпохи массовой коммуникации, в частности до распространения телевидения, существовала значительная разница в том, что люди считали привлекательным в разных местах. В этих открытках, датированных 1900-1910 годами, запечатлены женщины, которые считались признанными красавицами своего времени. Коллекцию собрал пользователь PostMan на Flickr. Какая фотография понравилась больше всего вам?