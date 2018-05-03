Совсем скоро начинается пляжный сезон, а это значит, что в сети начнут появляться тысячи снимков стройных девушек в миленьких купальниках.

Совсем скоро начинается пляжный сезон, а это значит, что в сети начнут появляться тысячи снимков стройных девушек в миленьких купальниках. Но почему-то существует стереотип, что только "худые" девушки могут публиковать фото в купальниках, женщинам с лишним весом, лучше остаться в стороне. Мы считаем, что каждая женщина прекрасна и каждая имеет право носить такой купальник, который ей нравится.