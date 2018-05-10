В наше время все больше и больше людей меняют пол, чтобы соответствовать своей природе и чувствовать себя естественно.

В наше время все больше и больше людей меняют пол, чтобы соответствовать своей природе и чувствовать себя естественно. Более того, есть еще андрогинные индивидуумы, балансирующие на грани полов и пока только исследующие дуальность человеческой натуры. Грань между мужчинами и женщинами почти стерта, и, каким будет следующий этап, сложно предположить, а пока он не наступил, предлагаем вам взглянуть на самых красивых трансгендеров, родившихся мужчинами.