Визажист захотела дать больной женщине возможность почувствовать себя как можно более красивой.

Мать двоих детей из Великобритании, которая из-за рака и химиотерапии потеряла волосы и уверенность в себе, получила невероятный макияж от профессионального визажиста, работающего с мировыми звездами. У сына Аманды намечалось важное торжество, и ее подруга Наоми Донн, которая была визажистом у таких звезд, как Мишель Пфайффер, решила сделать ей красивый макияж. Аманды уже нет в живых, но ее родственники и Наоми захотели опубликовать видео о чудесной трансформации в благотворительных целях и чтобы отдать дань уважения ее борьбе с раком.