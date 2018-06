Белому дому пришлось оправдываться за куртку Мелании Трамп

Супруга президента США Дональда Трампа - Мелания - выбрала для поездки в штат Техас, где она посетила центр для содержания детей нелегальных иммигрантов, куртку с надписью "На самом деле мне все равно. А вам?

"Белому дому уже пришлось заверить, что никакого подтекста здесь не было. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Как говорится в публикации, в то время, когда первая леди поднималась на борт самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, она была в зеленой ветровке от компании Zara стоимостью 39 долларов. На спине имеется надпись белым цветом в стиле граффити: "На самом деле мне все равно. А вам?"

"Это куртка. Никаких скрытых посланий не было. Надеюсь, что после сегодняшнего важного визита в Техас, СМИ не решат сосредоточить внимание на ее гардеробе", — приводит телеканал комментарий официального представителя Белого дома Стефани Гришэм.

First lady Melania Trump wore a jacket that read "I really don't care. Do U?" while boarding her plane to tour an immigrant children's shelter https://t.co/I7TjeleaW0 pic.twitter.com/Ii11M3Iz2t

— CNN (@CNN) 21 июня 2018 г.