Как Первая мировая война изменила роль женщин (и моды) навсегда.

Как Первая мировая война изменила роль женщин (и моды) навсегда. Первая мировая война была временем, когда Британия потеряла сотни тысяч своих граждан на полях сражений, а женщины были вынуждены пойти работать на фабрики и заводы. Сегодня мы предлагаем уникальную возможность заглянуть в тот мир — показать слабый пол при работе на автобусах, трамваях, метро в Лондоне, скорой помощи и на заводах, производящих оружие и боеприпасы для войны.