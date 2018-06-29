Наверное, женщины этого семейства самые молодо выглядящие на всей планете!

Наверное, женщины этого семейства самые молодо выглядящие на всей планете! На первый взгляд модный блоггер Лер Хсью (41) поразила своей красотой тысячи людей из-за своей молодости и привлекательности, но после люди выяснили, что она не одна в своей семье, которая выглядит значительно моложе своего возраста. Две сестрый Лер, Шарон (35) и Фэйфэй (40), обе выглядят так, как будто они студентки. Что уже говорить о их матери... В прошлом она была танцовщицей и ее очень легко принять за их сестру, хотя ей уже исполнилось 63 года.