Используя подводку для глаз, тени для век, помады и краску для росписи по телу можно сотворить невероятную, но в то же время пугающую красоту.

Мы уже знакомили вас с Мими Чой (Mimi Choi), невероятно талантливым визажистом, который использует свое собственное лицо в качестве холста для создания потрясающих оптических иллюзий. С тех пор Мими не сидела сложа руки, а придумывали всё новые оптические иллюзии, которые демонстрируют ее мастерство и безграничное воображение, и способные взорвать мозг любому.