Екатерина Поздеева — блогер, который наглядно показывает, как можно сделать идеальную фотографию в Instagram.

Психологи считают, что чем чае мы смотрим на фотографии в соцсетях, тем ниже наша самооценка. Вот с вами тоже наверняка случалось такое — смотришь на фотографии стройных моделей из Instagram и сразу падает настроение. А ведь эти фигуристые девушки не такие уж идеальные, как нам кажется. Они просто умеют себя правильно преподносить. И дело тут вовсе не в фотошопе! Не верите? Тогда посмотрите на пример этой девушки. Это Екатерина Поздеева — блогер, который наглядно показывает, как можно сделать идеальную фотографию, не имея при этом плоского живота и объемных ягодиц, как у Ким Кардашьян.