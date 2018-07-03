В возрасте 22 лет Лора Микетич, иронично называющая себя "Железный гигант", весила почти 140 килограмм

В возрасте 22 лет Лора Микетич, иронично называющая себя «Железный гигант», весила почти 140 килограмм и имела целый букет заболеваний, связанных с лишним весом. В какой-то момент Лора поняла, что хочет изменить свою жизнь: «Я несколько раз пыталась привести в порядок своё здоровье, но каждый раз что-то не получалось. В конце концов мой вес стал серьезной проблемой, поэтому я даже рассматривала вариант по хирургическому уменьшению веса». Однако вместо того, чтобы лечь под нож, она решила лечь под штангу, и это круто изменило её жизнь, да так, что стало понятно, что ей вряд ли понадобиться врачебное вмешательство.