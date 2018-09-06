Модель Наташа Энциноза (Natascha Encinosa) обрела известность в соцсетях благодаря запоминающейся фигуре.

Модель Наташа Энциноза (Natascha Encinosa) обрела известность в соцсетях благодаря запоминающейся фигуре. Обхват одного бедра девушки равен 66 сантиметрам, что превосходит объем ее талии. Выглядит модель впечатляюще, что и привлекает огромное число подписчиков в ее аккаунт в Instagram. Внешность Энцинозы настолько необычна для многих ее поклонников, что ее сравнивают с Чунь Ли, одной из центральных героинь серии игр Street Fighter. А некоторые мужчины пишут ей и просят — выражая, видимо, свое восхищение — «раздавить их голову между ног». Что совсем не нравится девушке.