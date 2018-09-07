Слишком красивая Джиа Каранджи в фотографиях 1970-80-х годов.

Джиа Каранджи в 17 лет покинула Филадельфию, штат Пенсильвания, и уехала в Нью-Йорк, чтобы стать одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты. В конце 1970-х популярность Каранджи достигла головокружительных высот. В 1979 году в течение пяти месяцев она появлялась на обложках британского, французского и американского «Vogue» и дважды на обложке американского «Cosmopolitan». Джиа принимала участие в рекламных кампаниях для таких домов моды, как Armani, Christian Dior, Versace и Yves Saint Laurent.