Примеры жизнеутверждающих монахинь, которые плевать хотели на стереотипы.

При виде монахинь нам кажется, что это служители Бога, которые ведут закрытый и скромный образ жизни. На самом деле это не совсем так, ну по крайне мере не всегда. Они так же как и другие люди позволяют себе некоторые вольности и тоже любят развлекаться.Кто сказал, что монахини ведут исключительно скучный образ жизни и не умеют развлекаться? Если человек смешлив от природы, ни обет безбрачия, ни прочие запреты не способны искоренить в нем чувство юмора. Нужны доказательства? Пожалуйста! Как видишь, сестрам не чуждо ничто человеческое. Как ты считаешь, позволительно ли монахиням вести себя столь легко и беззаботно, или это идет вразрез с их призванием? Поделись своим мнением в комментариях.