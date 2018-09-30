Кейтин Стиклс — девушка с синдромом кошачьего глаза, чья необычная внешность не помешала ей стать моделью.

Быть не таким как все это настолько же тяжело, насколько и здорово, но к сожалению это понимают далеко не все. Но 29-летняя Кейтин Стиклс (Caitin Stickels) из Сиэтла, США, родившаяся с Cиндромом Шмида-Фраккаро, известного также как Cиндром кошачьего глаза, точно это знает. Синдром кошачьего глаза, также Синдром кошачьих зрачков, Синдром Шмида-Фраккаро — редкая врождённая геномная патология, вызываемая присутствием лишней хромосомы, состоящей из материала 22-й хромосомы.