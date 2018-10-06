Самые знаменитые художницы 1900-х годов, изменившие искусство своей эпохи.

Самые знаменитые художницы 1900-х годов, изменившие искусство своей эпохи. Пришлось пройти долгий путь, прежде чем мужчины и женщины достигли паритета в мире искусств. В последние десятилетия художницы добились больших успехов, все чаще показывая свои труды в музеях, галереях и на международных выставках. Но современные художницы не были бы там, где они находятся сегодня, если бы не их предшественницы из 19-го века. Тогда деятельницы искусства начали активно съезжаться в Париж, чтобы получать образование. Десятки из них вышли из тени, благодаря проекту под названием "Художницы в Париже, 1850-1900". Сердце Франции, славящееся своими академиями искусств, в 1800-х привлекало художников со всего мира. Среди них было много женщин – Мэри Кэссетт, Берта Моризo, Роза Бонер и другие. К сожалению, большинство художниц того времени либо забыты, либо их известность ограничивается сносками в учебниках по истории искусств.