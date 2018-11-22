Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Девушка, способная превратиться в кого угодно и ее трансформации поразят вас (Фото)
1 / 22

Девушка, способная превратиться в кого угодно и ее трансформации поразят вас (Фото)

Быть косплеером очень сложная задача, мало того, что нужно где-то искать подходящий реквизит, так ещё нужно нанести макияж так, чтобы все удивлённо ахнули, увидев, насколько вы похожи с той или иной знаменитостью. 18-летняя Илона Бугаева одна из тех художниц, кто умело превращается в различных знаменитостей. От чистой и непорочной Гермионы Грейнджер до жутковатой Уэнздей Аддамс — эта талантливая девушка из Санкт-Петербурга должна быть в VIP-списке любой косплей-вечерники.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Девушка, Фото, Снимки, Трансформация, Преображение, Илона Бугаева.
20:31 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь