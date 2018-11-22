Девушка, способная превратиться в кого угодно и ее трансформации поразят вас (Фото)

Быть косплеером очень сложная задача, мало того, что нужно где-то искать подходящий реквизит, так ещё нужно нанести макияж так, чтобы все удивлённо ахнули, увидев, насколько вы похожи с той или иной знаменитостью. 18-летняя Илона Бугаева одна из тех художниц, кто умело превращается в различных знаменитостей. От чистой и непорочной Гермионы Грейнджер до жутковатой Уэнздей Аддамс — эта талантливая девушка из Санкт-Петербурга должна быть в VIP-списке любой косплей-вечерники.