Девушка показала отличия между снимками в Instagram и суровой реальностью (Фото)

Пользователи социальных сетей частенько грешат тем, что приукрашивают свои фотографии, превращая реальность в неправдоподобные фантазии. Этот факт не мог остаться незамеченным для внимательных шутников. Веселая жительница Кельна Джеральдина Уэст (Geraldine West) ловко подмечает то, как блогеры показывают что-то и то, как все выглядит на самом деле. Ироничные коллажи с собой в главной роли девушка публикует у себя на странице, на которую подписано уже почти 50 тысяч человек. Получается ярко, комично, а главное — попадает она всегда прямо в точку!