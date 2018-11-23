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Воскресенье, 25.11.2018
Девушка показала отличия между снимками в Instagram и суровой реальностью (Фото)
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Девушка показала отличия между снимками в Instagram и суровой реальностью (Фото)

Пользователи социальных сетей частенько грешат тем, что приукрашивают свои фотографии, превращая реальность в неправдоподобные фантазии. Этот факт не мог остаться незамеченным для внимательных шутников. Веселая жительница Кельна Джеральдина Уэст (Geraldine West) ловко подмечает то, как блогеры показывают что-то и то, как все выглядит на самом деле. Ироничные коллажи с собой в главной роли девушка публикует у себя на странице, на которую подписано уже почти 50 тысяч человек. Получается ярко, комично, а главное — попадает она всегда прямо в точку!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Девушка, Instagram, Отличия, Джеральдина Уэст, Geraldine West.
17:45 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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