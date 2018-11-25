Белокурые и горячие красотки, на которых невозможно не обратить внимание (Фото)

Мода на светлые волосы то и дело возникала в течение истории сначала Европы, потом и других частей света. Так, осветляли волосы жительницы Древней Греции, а также куртизанки Древнего Рима. Мода на женщин с волосами золотистых цветов отличает эпоху Ренессанса во многих европейских странах. Начиная с 30-х годов XX века и до наших дней сохраняется мода на радикальное осветление волос до белого и ярко-желтого цветов.