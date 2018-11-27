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Вторник, 27.11.2018
Модная эволюция: как менялся стиль Виктории Бекхэм (Фото)
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Модная эволюция: как менялся стиль Виктории Бекхэм (Фото)

При упоминании имени Виктории Бекхэм на ум приходит стильная женщина в безупречных нарядах, которая вот уже много лет задает тренды. Но еще в 90-х годах никто и представить не мог, что когда-нибудь яркая и дерзкая «перчинка» из Spice Girls станет примером для подражания. Сейчас Виктория Бекхэм — светская львица, дизайнер и просто элегантная женщина. Однако имидж главной модницы сформировался далеко не сразу: для это потребовалась вся жизнь. Предлагаем вам проследить за эволюцией Вики, начиная от 90-х годов до сегодняшнего дня.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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