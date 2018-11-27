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Вторник, 27.11.2018
Какими были женщины-хиппи во времена фестиваля Woodstock (Фото)
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Какими были женщины-хиппи во времена фестиваля Woodstock (Фото)

В 1969 году открылся фестиваль Woodstock, который собрал более 500 тысяч зрителей. Тогда на сцене перед многотысячной толпой выступили сразу 32 современные группы, которые четыре дня исполняли свои хиты для всех хиппи Америки. Все дни на территории Woodstock царила атмосфера полнейшей свободы. Здесь не было запретов, правил и ограничений — каждый человек был частью огромного живого организма. Об этом событии ходят легенды, большинство из которых кажется сказкой. Однако многие источники говорят о событии как о месте, погрязшем в наркотиках и разврате. Несмотря на все истории, факты, слухи и домыслы, Woodstock можно назвать абсолютно прекрасным хотя бы за прекрасную половину зрителей — всех женщин, веривших в мир, свободу и любовь.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Фестиваль, Женщины, Америка, Woodstock, Хиппи, 1969 год, Фестиваль Woodstock.
14:38 Сегодня Телеграф
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