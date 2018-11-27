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Среда, 28.11.2018
Шикарные свадебные платья для долгожданного дня (Фото)
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Шикарные свадебные платья для долгожданного дня (Фото)

День свадьбы для многих — это повод все сделать на самом высшем уровне. В некоторых языках и культурах его принято называть «идеальным днем». А значит и платье должно быть «тем самым», лучшим и неповторимым. И хотя большинство девушек носят выбранный наряд лишь на протяжении одного дня, его выбору следует уделить особое внимание. Именно это платье попадает в семейный фотоальбом и станет одним из самых шикарных нарядов в жизни. Белое или кремовое, открытое или сдержанного фасона. Выбирайте то, что поможет подчеркнуть вашу индивидуальность.
cpykami.ru
Фото: cpykami.ru
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Свадьба, Идеальный день, Платья, Свадебные платья, Счастливый день.
23:46 Вт, 27 Ноябрь 2018 Телеграф
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