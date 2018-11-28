Маникюр 2018: ромашковый маникюр для тех, кто соскучился за летом (Фото)

Маникюр с ромашками – это один из самых актуальных и востребованных дизайнерских решений в маникюре. Дизайн женского маникюра меняется от сезона к сезону. Но есть варианты нейл-арта, которые остаются актуальными уже на протяжении не одного года. Вот к такому маникюру относится дизайн ногтей с цветочными мотивами.