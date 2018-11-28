Винтажные образы от Аннелиз Марии Франсин (Фото) Изумительные фотографии от бельгийской девушки. Если вам кажется, что вы видите на них Вивьен Ли, Одри Хепберн или каких-либо других знаменитостей из прошлого, внимательнее присмотритесь еще раз. На всех фото – бельгийская девушка по имени Аннелиз Мария Франсин, которая умеет мастерски реконструировать винтажные образы известных актрис, героинь мультфильмов или просто женские образы, популярные в определенный период истории.