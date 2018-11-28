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Среда, 28.11.2018
Винтажные образы от Аннелиз Марии Франсин (Фото)
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Винтажные образы от Аннелиз Марии Франсин (Фото)

Изумительные фотографии от бельгийской девушки. Если вам кажется, что вы видите на них Вивьен Ли, Одри Хепберн или каких-либо других знаменитостей из прошлого, внимательнее присмотритесь еще раз. На всех фото – бельгийская девушка по имени Аннелиз Мария Франсин, которая умеет мастерски реконструировать винтажные образы известных актрис, героинь мультфильмов или просто женские образы, популярные в определенный период истории.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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Образ, Винтаж, Винтажные образы, Аннелиз Мария Франсин, Бельгийская девушка.
14:51 Сегодня Телеграф
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