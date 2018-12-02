Звезда немого кино, которая стала легендой Золотого века Голливуда (Фото) Родилась в 1899 году в Чикаго, американская актриса и продюсер Глория Свенсон дебютировала в 1914 году в фильме "Песня души". Она хотела поучаствовать в фильме просто для удовольствия, но неожиданно кинематограф стал делом всей жизни. В 1916 году Свенсон перебралась в Калифорнию, где снималась в комедиях Макстона Сеннетта, партнером по фильмам был Бобби Вернон, этот дуэт был очень популярен.