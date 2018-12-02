|
|
Голливудские актрисы, снявшиеся в откровенных сценах до наступления совершеннолетия (Фото)
Карьера этих знаменитых актрис началась с весьма откровенных ролей. Бытует мнение, что в шоу-бизнес попадают через постель...правда ли это, знают только знаменитости. Стоит отметить, что некоторые актрисы и вправду начали свой звездный путь с постели, но эта постель была прописана в сюжете фильма, в котором им довелось сняться. Смущает только одно но: не все девушки были задействованы в эротических сценах после достижения совершеннолетия. Давайте посмотрим, какие актрисы снялись в фильмах 18+, когда сами были младше 18 лет.
Этот 98-летний индийский дедушка одевается лучше, чем современные модники (Фото)
Минута юмора: забавные модники и странные пассажиры в метро
Смешные свадебные кадры для отличного настроения
Забавная реакция котов на кошачью мяту (Фото)
Врачи назвали главный продукт для укрепления здоровья
Как Гвоздик стал чемпионом мира в бою против Стивенсона (Фото)
Индийские сари, которые подойдут любой современной девушке (Фото)
Звезда немого кино, которая стала легендой Золотого века Голливуда (Фото)
В шикарном наряде и камни в зубах: Настя Каменских стала "Певицей года"
Маникюр 2019: красивый дизайн ногтей для творческих людей (Фото)
Невероятный боди-арт на руках людей, который вас очарует (Фото)
Курьезные доказательства того, что люди не боятся бытовых поломок
"Одинаковые, но непохожие": близнецы в удивительном фотопроекте (Фото)
Курьезные снимки, которые здесь, чтобы спасти вас от осенней хандры
Смешные знаменитости, у которых чудесное чувство юмора
Роскошная жизнь: красивые дома за большие деньги (Фото)
Делаю, что хочу: эти люди смешат остальных своим забавными действиями
Потрясающие пейзажи инопланетной Исландии (Фото)
Медики назвали продукты, которые помогут улучшить женское здоровье
Забавные казусы из жизни для отличного настроения
Огненная красота: рыжеволосые девушки со всего мира (Фото)
Врачи рассказали о пользе мурлыканья котов
Улыбка до ушей: смешные животные, которые обязательно поднимут вам настроение
Прекрасный мир диких животных в снимках македонского фотографа (Фото)
Минута смеха: когда задний план оказался интереснее самого снимка