Голливудские актрисы, снявшиеся в откровенных сценах до наступления совершеннолетия (Фото) Карьера этих знаменитых актрис началась с весьма откровенных ролей. Бытует мнение, что в шоу-бизнес попадают через постель...правда ли это, знают только знаменитости. Стоит отметить, что некоторые актрисы и вправду начали свой звездный путь с постели, но эта постель была прописана в сюжете фильма, в котором им довелось сняться. Смущает только одно но: не все девушки были задействованы в эротических сценах после достижения совершеннолетия. Давайте посмотрим, какие актрисы снялись в фильмах 18+, когда сами были младше 18 лет.