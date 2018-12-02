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Воскресенье, 02.12.2018
Голливудские актрисы, снявшиеся в откровенных сценах до наступления совершеннолетия (Фото)
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Голливудские актрисы, снявшиеся в откровенных сценах до наступления совершеннолетия (Фото)

Карьера этих знаменитых актрис началась с весьма откровенных ролей. Бытует мнение, что в шоу-бизнес попадают через постель...правда ли это, знают только знаменитости. Стоит отметить, что некоторые актрисы и вправду начали свой звездный путь с постели, но эта постель была прописана в сюжете фильма, в котором им довелось сняться. Смущает только одно но: не все девушки были задействованы в эротических сценах после достижения совершеннолетия. Давайте посмотрим, какие актрисы снялись в фильмах 18+, когда сами были младше 18 лет.
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