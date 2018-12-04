Вы все еще верите: нелепые мифы о женщинах

Новости шоу бизнеса: Мужчины действительно не знают о том, чего же хочет женщина и как сделать ее счастливой.

В мире есть много стереотипов и мифов о женщинах, в которые многие люди верят. При проведении различных экспериментов и исследований ученые обнаружили, что популярные убеждения о прекрасной половине человечества не всегда соответствуют действительности.

Женщины любят детей по умолчанию

Существует мнение, что женщины более склонны любить детей из-за их естественных материнских инстинктов, и неважно, являются ли они своими детьми или детьми другой женщины. Тем не менее, несколько лет назад Центр перспективных исследований в области поведенческих наук, расположенный в Пало-Альто, Калифорния, решил проверить количество жалоб на поведение разных детей среди посетителей кафе быстрого питания. В результате на каждые 10 человек которые жаловались, был только один мужчина, который жаловался на шум и детский плач.

Женщины менее умны

Ученые считают, что женщины представляют собой норму, а это означает, что их Несколько лет назад Чикагский университет опубликовал исследование, основанное на тестах среди студентов (мужчин и женщин) американских колледжей. В среднем девочки показывали более среднюю отметку, в то время как мальчики были как сверху, так и внизу шкалы. Это означает, что большинство ботаников и болванов представлены более мускулистой половиной планеты. В результате средние показатели интеллекта оказались выше среди женщин.

Женщины являются более плохими работниками, чем мужчины

Женщины давно доказывают, что в большинстве профессий, не связанных с физическим трудом, оба пола одинаковы. Интересно, что бывший генеральный директор IKEA Russia изложил, что женщины работают усерднее, учатся легче и быстрее вникают в суть задачи.

Женщины более трусливы

Согласно исследованию немецкого ученого Фрица Римана, написавшего о феномене страха, женщины менее склонны признать рискованные ситуации, и им легче выполнять смелые действия, не задумываясь.

Женщины любят сверкающие, блестящие вещи

Вот вопрос: если женщина, готовившаяся к свиданию, надевает платье с блестками, значит ли это, что эта женщина любит блестки? Может показаться, что ответ очевиден и что это да. Но если да, мы бы имели полное право сказать, что рыбак пытается поймать рыбу с помощью червей, потому что рыбак сам любит есть этих червей. Вот почему мы можем сделать вывод, что все эти безделушки, и чулки в первую очередь нравятся мужчинам. Посмотрите, что большинство женщин носят дома — удобные пижамы, ночные рубашки и обычные футболки с шортами.

В мире женщин больше, чем мужчин

В среднем на каждые 107 мальчиков приходится 100 девочек, не принимая во внимание такие страны, как Китай и Индия, где этот дисбаланс создается искусственно. Ученые говорят, что за последние 50 лет появился дефицит женщин, который ощущается почти во всех странах.

Женщины слабее и не так хорошо адаптированы к жизни

Считается, что мужчины более склонны проявлять открытую агрессию, чем женщины, но ученые выяснили, что это неверно. Более того, женщины лучше приспособлены к жизни и терпят всевозможные неприятности легче. Ученые считают, что это вопрос ДНК. Женщины — счастливые обладатели двойной хромосомы XX. Из-за этого они приобретают сопротивление многим генетическим заболеваниям, таким как дистрофия мышц и гемофилия. И хотя мышечная масса средней женщины обычно на 24% меньше, чем мышечная масса среднего мужчины, они способны лучше переносить многие критические ситуации, такие как долговременное голодание, жажда или резкие изменения температуры. Более того, женщины могут лучше сопротивляться инфекциям.

Женщины живут дольше в среднем

Эта ситуация, по сути, немного отличается. Это не женщины, дольше живут, это мужчины раньше умирают. Мужчины в возрасте 36-50 лет более подвержены рискам, связанным с неисправностью сердечно-сосудистой системы. В то же время женщины того же возраста защищены гормоном эстрогена, который сохраняет сосуды. После 50 лет шансы на длительную и счастливую жизнь равны как для мужчин, так и для женщин.

Женщины любят сладости больше, а мужчины больше любят мясо

Существует убеждение, что мужчинам нужен животный белок, в то время как женщины более склонны любить что-то легкое и предпочтительно сладкое. В действительности, мужчины на самом деле не нуждаются в животном белке, и его можно легко заменить растительным белком. В то время как женское тело нуждается в мясе, чтобы поддерживать нормальное функционирование их репродуктивной системы и уменьшать риск рожать больных детей.