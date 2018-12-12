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Среда, 12.12.2018
Женщины, остававшийся в тени известных мужчин (Фото)
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Женщины, остававшийся в тени известных мужчин (Фото)

Есть миф, будто художники не уживаются с художницами и потому женятся только на простых смертных. Но известно множество пар, в которых более-менее одинаково известны как художники и муж, и жена, вроде супругов Делоне, или в которых художник и художница сосуществовали счастливо, как Серебряковы или Маврина и Кузьмин. Однако бывает и так, что женщине удаётся прославиться как художнице, только вырвавшись из тени своего мужчины… Или что её талант обнаруживают много позже, изучая биографию мужчины.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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