Женщины, остававшийся в тени известных мужчин (Фото) Есть миф, будто художники не уживаются с художницами и потому женятся только на простых смертных. Но известно множество пар, в которых более-менее одинаково известны как художники и муж, и жена, вроде супругов Делоне, или в которых художник и художница сосуществовали счастливо, как Серебряковы или Маврина и Кузьмин. Однако бывает и так, что женщине удаётся прославиться как художнице, только вырвавшись из тени своего мужчины… Или что её талант обнаруживают много позже, изучая биографию мужчины.