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Понедельник, 17.12.2018
Не белая, а цветная: девушка-хирург, которая забила татуировками все тело (Фото)
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Не белая, а цветная: девушка-хирург, которая забила татуировками все тело (Фото)

Сейчас Сара Грей (Sarah Gray) работает хирургом-ортопедом в больнице Аделаиде. Ей тридцать лет, она хороший специалист, ее коллеги считают ее душевной коллегой, у нее много друзей — по сути, Сара является обычной девушкой в начале своей карьеры. Но один факт сильно выделяет ее среди толпы — Сара с головы до ног покрыта татуировками.
kulturologia.ru
Фото: Instagram
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Женщины, Хирург, Фотографии, Снимки, Доктор, Татуировки, Сара Грей.
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