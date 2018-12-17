Не белая, а цветная: девушка-хирург, которая забила татуировками все тело (Фото)

Сейчас Сара Грей (Sarah Gray) работает хирургом-ортопедом в больнице Аделаиде. Ей тридцать лет, она хороший специалист, ее коллеги считают ее душевной коллегой, у нее много друзей — по сути, Сара является обычной девушкой в начале своей карьеры. Но один факт сильно выделяет ее среди толпы — Сара с головы до ног покрыта татуировками.