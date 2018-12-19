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Среда, 19.12.2018
Без фотошопа, пластики и силикона: шикарные звезды 90-х годов (Фото)
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Без фотошопа, пластики и силикона: шикарные звезды 90-х годов (Фото)

Чем хороши были 90-е? Наверное, тем, что тогда в мире как будто произошёл взрыв. Он коснулся творчества во всех его направлениях, да и жизни в целом. Тогда дух рейва и вседозволенности буквально витал в воздухе и именно в то время появились многие легендарные группы, прославились молодые актёры и певцы. А ещё плюс того времени в том, что тогда не было фотошопа, да и пластикой никто особо не баловался. А о филлерах и другой контурной пластики вообще никто не слышал. Мы предлагаем вам насладиться естественностью звёзд, которые были популярны в 90-е.
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Женщины, Красота, Внешность, Силикон, Фото, Пластика, Без фотошопа, Звезды 90-х.
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