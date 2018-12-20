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Мнение мужчин: как должны выглядеть красивые и современные девушки (Фото)
Красивые идеи изысканных причесок для выпускного вечера 2018 года. Прическа девушки на выпускном должна быть утонченной, нежной, но при этом эффектной. Чтобы гости мероприятия смотрели не только на шикарное платье, но и обратили внимание на волосы выпускницы, мы собрали для вас варианты причесок для длинных волос, которые стопроцентно украсят молодую даму.
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