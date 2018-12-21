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Пятница, 21.12.2018
Удивительная девушка, покорившая весь мир на машине (Фото)
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Удивительная девушка, покорившая весь мир на машине (Фото)

В 1922 году канадская девушка Алоха Вандервелл, которой было всего лишь 16 лет, отправилась в кругосветное путешествие на одной транспортном средстве. Она стала первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие. За десять лет она проехала 611 тысяч километров и посетила 80 стран.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Канада, Путешествие, Девушка, Машина, Вокруг Земли, Алоха Вандервелл.
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