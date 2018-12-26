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Интересное исследование: какие мужчины изменяют чаще остальных

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Интересное исследование: какие мужчины изменяют чаще остальных
21:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Американские ученые заявили, что мужчины с татуировками больше привлекают женщин, но при этом они чаще изменяют своим половинкам.

В исследовании специалистов из университета Нью-Мексико принимали участие 2,5 тыс. добровольцев гетеросексуальной ориентации. В ходе эксперимента участники оценивали снимки с изображением мужчин с голым торсом.

Выяснилось, что представители сильного пола с тату кажутся женщинам более мужественными, что безусловно связано с высоким уровнем тестостерона и соответственно с проявлениями агрессии и изменами.

В большинстве случаев тату делают мужчин в глазах представительниц слабого пола более привлекательными. При этом, как отметили эксперты, татуированные мужчины обладают более крепким здоровьем, силой характера, упорством и проявлением доминантности.

Эти признаки, в свою очередь, зависят от гормона тестостерона, который отвечает за рост мышечный массы и половую активность.

По словам специалистов, этот же андроген подталкивает мужчин к адюльтеру, давая им большую уверенность в своих возможностях и силах.

Впрочем, несмотря на визуальную притягательность, представители сильной половины человечества с тату, по мнению большинства женщин, плохо подходят на роль супруга или родителя.

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Исследование, Женщины, Мужчины, Отношения, Татуировки, Измены.
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