Интересное исследование: какие мужчины изменяют чаще остальных

Новости шоу бизнеса: Американские ученые заявили, что мужчины с татуировками больше привлекают женщин, но при этом они чаще изменяют своим половинкам.

В исследовании специалистов из университета Нью-Мексико принимали участие 2,5 тыс. добровольцев гетеросексуальной ориентации. В ходе эксперимента участники оценивали снимки с изображением мужчин с голым торсом.

Выяснилось, что представители сильного пола с тату кажутся женщинам более мужественными, что безусловно связано с высоким уровнем тестостерона и соответственно с проявлениями агрессии и изменами.

В большинстве случаев тату делают мужчин в глазах представительниц слабого пола более привлекательными. При этом, как отметили эксперты, татуированные мужчины обладают более крепким здоровьем, силой характера, упорством и проявлением доминантности.

Эти признаки, в свою очередь, зависят от гормона тестостерона, который отвечает за рост мышечный массы и половую активность.

По словам специалистов, этот же андроген подталкивает мужчин к адюльтеру, давая им большую уверенность в своих возможностях и силах.

Впрочем, несмотря на визуальную притягательность, представители сильной половины человечества с тату, по мнению большинства женщин, плохо подходят на роль супруга или родителя.